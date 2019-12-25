Неполадки на "Броневой" задержали четыре пригородные электрички из Петербурга

Днем 22 июня пассажиры пригородных петербургских электричек с четырех направлений невольно задержались в пути. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, виной тому стали технические причины на станции "Броневая".
В результате неполадок на полчаса позже обычного в пункт назначения прибудут поезда №813 до Пскова, №6121 до Луги, №6337 до Красного Села и №6551 до Ораниенбаума.
Ранее мы рассказывали, что под Красноярском перевернулся грузовик с серной кислотой.
Фото: Piter.TV
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