Неполадки на "Броневой" задержали четыре пригородные электрички из Петербурга

Поезда прибудут на место с получасовым опозданием.

Днем 22 июня пассажиры пригородных петербургских электричек с четырех направлений невольно задержались в пути. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, виной тому стали технические причины на станции "Броневая".

В результате неполадок на полчаса позже обычного в пункт назначения прибудут поезда №813 до Пскова, №6121 до Луги, №6337 до Красного Села и №6551 до Ораниенбаума.

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Фото: Piter.TV