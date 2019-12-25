Под Красноярском перевернулся грузовик с серной кислотой

Водитель грузовика с автоцистерной в ДТП погиб.

В Красноярском крае произошло ДТП с грузовиком, который перевозил цистерну с серной кислотой.

"Итерфакс Россия" сообщает, что ЧП произошло накануне вечером, 21 июня, недалеко от Северо-Енисейска. На 44 километре 49-летний водитель не справился с управлением и допустил выезд грузовика с трассы в кювет, где перевернулся. Большегруз перевозил две автоцистерны общим объемом около 15 кубов.

В ДТП водитель погиб. Произошел разлив реагента, примерно 1 кубометр. Площадь разлива кислоты около 4 квадратных метра. Последствия ЧП были устранены должным образом.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю