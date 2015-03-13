Из-за "Фестиваля ЗСД" движение по платной скоростной магистрали будет временно перекрыто

Ограничения введут 21 мая.

В Петербурге на Западном скоростном диаметре на выходных ограничат движение транспорта из-за проведения "Фестиваля ЗСД". В субботу, 21 мая, с 14:00 и до 00:00 будет перекрыт съезд по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Не получится проехать и по платным участкам от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки. Речь идет о южном направлении. А вот северное останется для водителей доступным.

Отметим, что дорожники закроют заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении, а также заезд с Васильевского острова в южном направлении. С 21:00 съезд с дороги на набережной реки Екатерингофки при движении с юга на север тоже будет запрещен. Водителей призвали учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее на Piter.tv: в ночь с 21 на 22 мая в Петербурге будет курсировать туристический трамвайный шаттл.

Фото: Piter.tv