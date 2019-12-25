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Из-за ДТП на перекрестке Невского и Полтавской автобусы будут задерживаться
Сегодня, 20:33
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Из-за ДТП на перекрестке Невского и Полтавской автобусы будут задерживаться

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Автобусы №№ 27,24,191,65  и маршруты троллейбусов №№ 1,22,16  будут следовать с задержками.

Во вторник, 21 декабря, автобусы №№ 27,24,191,65  и маршруты троллейбусов №№ 1,22,16  будут следовать с задержками из-за дорожного происшествия на перекрестке Невского проспекта и Полтавской улицы. Об этом сообщили в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Информации о пострадавших нет. На данный момент уточняются все детали произошедшего.

Ранее в Петербурге перекрыто Московское шоссе из-за массовой аварии. Трассу между собой не поделили две фуры и две иномарки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автобусы, невский, полтавская, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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