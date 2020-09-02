Из-за ДТП на перекрёстке Илюшина и Стародеревенской встали трамваи

От удара в "Логане" сработали подушки безопасности.

В среду, 2 сентября, на перекрестке Илюшина и Стародеревенской произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись "Рено Логан" и "Лада Гранта". На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель "Логана" затормозил перед ударом, по всей видимости, надеясь уйти от удара. Сообщается, что от удара в машине сработали подушки безопасности. Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Ранее мы писали, что в Выборге под суд пойдет рецидивист за изнасилование 24-летней давности.

Видео: Piter.TV