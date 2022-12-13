Из-за ДТП на ЗСД с грузовиком проезд на набережную Макарова временно закроют

Водители не смогут проехать по данному участку ЗСД с 00:00 6 февраля.

Проезд на съезд с ЗСД на набережную Макарова от Богатырского проспекта временно закроют. Ограничения связаны с ДТП на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

На дороге перевернулся грузовик. На месте аварии будут проводить операцию по подъему аварийной машины.

Водители не смогут проехать по данному участку ЗСД с 00:00 6 февраля. Перекрытие съезда планируется на время до полутора часов.

Добавим, что в результате аварии водитель сломал руку. Его пассажир отделался испугом.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор