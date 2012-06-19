Из-за ДТП на Испытателей трассы общественного транспорта изменили

Речь идет о трамваях № 47 и 55.

Из-за ДТП на проспекте Испытателей у Серебристого бульвара изменятся общественный транспорт свернет с привычного пути. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Трамваи №№ 47, 55 будут курсировать от трамвае № 47 и 55. От улицы Шаврова они будут следовать до метро "Старая деревня". Кроме того, трамвай № 55 от Придорожной аллеи будет ездить до метро "Удельная".

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 94 автобусных маршрута перейдут на новую модель с 1 июня.

Фото: Piter.tv