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Из-за ДТП на Испытателей трассы общественного транспорта изменили
Сегодня, 18:23
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Из-за ДТП на Испытателей трассы общественного транспорта изменили

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Речь идет о трамваях № 47 и 55.

Из-за ДТП на проспекте Испытателей у Серебристого бульвара изменятся общественный транспорт свернет с привычного пути. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Трамваи  №№ 47, 55 будут курсировать от трамвае № 47 и 55. От улицы Шаврова они будут следовать до метро "Старая деревня". Кроме того, трамвай № 55 от Придорожной аллеи будет ездить до метро "Удельная".

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 94 автобусных маршрута перейдут на новую модель с 1 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на испытателей, трамваи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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