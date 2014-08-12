Из-за ЧП на Удельной поезда ходят только от Петроградской до Купчино

Падение пассажира остановило движение поездов на синей линии метро.

На синей линии петербургского метрополитена временно ограничили движение поездов после падения пассажира на пути на станции "Удельная". В результате поезда следуют только на участке от станции "Петроградская" до станции "Купчино". Об этом сообщили в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на станции "Удельная". После происшествия движение поездов по всей линии было частично приостановлено. Для обеспечения безопасности пассажиров и проведения необходимых мероприятий составы временно не проходят проблемный участок.

В пресс-службе подземки уточнили, что обстоятельства случившегося устанавливаются. Сведения о состоянии пассажира, упавшего на пути, официально не раскрываются. Пассажирам рекомендовано учитывать введенные ограничения при планировании поездок, заранее корректировать маршруты и следить за объявлениями на станциях и официальных информационных ресурсах метрополитена.

О возобновлении движения поездов по всей синей линии будет сообщено дополнительно после завершения всех необходимых процедур.

Фото: Telegram / Александр Беглов