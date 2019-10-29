В этом году пассажиропоток еще ниже, чем в 2020 году.

В этом году из-за COVID-19 пассажиропоток в петербургском метро снизился на 21%. Об этом на форуме "Транспортная неделя 2021" заявил глава ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

По словам Козина, в этом году пассажиропоток еще ниже, чем в 2020 году – 35%. Сегодня в метро ежедневно спускаются порядка 2 млн человек, до пандемии – 2,5 млн петербуржцев.

Тем временем в Петербурге заняты строительством и реконструкцией станций метро. Ранее Смольный согласовал будущий облик наземного вестибюля станции "Парк Победы".

Фото: Piter.TV