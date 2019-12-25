Смольный согласовал будущий облик наземного вестибюля станции "Парк Победы"

Смольный утвердил проект реконструкции наземного вестибюля станции метро "Парк Победы". "Архитектурная мастерская Сахновского" представила его в 2020 году. Проект включили в перечень заключений о согласовании архитектурно-градостроительного облика.
Архитектурная мастерская разработала три варианта оформления наземного вестибюля. Больше всего членов Градсовета заинтересовал проект облика вестибюля в неоклассическом стиле. Предполагается, что изначальная форма купола и козырька будет сохранена.
Данная форма павильона, по нашему мнению, является продолжением фоновой застройки Московского проспекта, который в послевоенные годы формировался в ожидании нескольких доминант-высоток нереализованных на месте Спортивно-концертного комплекса и гостиницы "Россия", а также практически единственным угловым домом 190 по Московскому проспекту.
объяснили архитекторы.
Завершить работы планируют к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Ранее на Градсовете показали, как будет выглядеть обновленное здание станции метро "Фрунзенская".
Фото: Архитектурная мастерская Сахновского
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