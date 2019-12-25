Смольный согласовал будущий облик наземного вестибюля станции "Парк Победы"

Реконструкцию должны завершить до мая 2023 года.

Смольный утвердил проект реконструкции наземного вестибюля станции метро "Парк Победы". "Архитектурная мастерская Сахновского" представила его в 2020 году. Проект включили в перечень заключений о согласовании архитектурно-градостроительного облика.

Архитектурная мастерская разработала три варианта оформления наземного вестибюля. Больше всего членов Градсовета заинтересовал проект облика вестибюля в неоклассическом стиле. Предполагается, что изначальная форма купола и козырька будет сохранена.

Данная форма павильона, по нашему мнению, является продолжением фоновой застройки Московского проспекта, который в послевоенные годы формировался в ожидании нескольких доминант-высоток нереализованных на месте Спортивно-концертного комплекса и гостиницы "Россия", а также практически единственным угловым домом 190 по Московскому проспекту. объяснили архитекторы.

Завершить работы планируют к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Ранее на Градсовете показали, как будет выглядеть обновленное здание станции метро "Фрунзенская".

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского