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Из-за COVID-19 на карантин закрыты 47 классов в Петербурге
Сегодня, 9:46
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Из-за COVID-19 на карантин закрыты 47 классов в Петербурге

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2 процента школьников находятся на смешанном обучении.

Из-за COVID-19 на карантин закрыты 47 классов в Петербурге. Об этом рассказала пресс-служба комитета по образованию города. 

В Смольном отметили, что в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты четыре группы в трех детских садах, на "удаленном" обучении (с использованием дистанционных технологий) находятся 47 классов в 30 школах, что составляет 0,23 % от общего количества классов в городе. Ещё 10 818 школьников находятся на смешанном обучении (2%).

Ранее стало известно, что ученики первых классов будут отдыхать с 8 и по 14 февраля. 

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по образованию, коронавирус, петербург, ученики, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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