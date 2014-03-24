2 процента школьников находятся на смешанном обучении.

Из-за COVID-19 на карантин закрыты 47 классов в Петербурге. Об этом рассказала пресс-служба комитета по образованию города.

В Смольном отметили, что в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты четыре группы в трех детских садах, на "удаленном" обучении (с использованием дистанционных технологий) находятся 47 классов в 30 школах, что составляет 0,23 % от общего количества классов в городе. Ещё 10 818 школьников находятся на смешанном обучении (2%).

Ранее стало известно, что ученики первых классов будут отдыхать с 8 и по 14 февраля.

Фото: Piter.tv