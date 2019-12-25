В Петербурге первоклассники выходят на традиционные дополнительные каникулы с 8 февраля

Ученики первых классов будут отдыхать с 8 и по 14 февраля.

Подходит к середине третья, самая длинная четверть в учебном году. Традиционно в это время на дополнительные каникулы уходят самые младшие школьники – первоклассники. Ученики первых классов будут отдыхать с 8 и по 14 февраля. Об этом сообщил Комитет по образованию.

Ежедневный мониторинг эпидемической ситуации в образовательных учреждениях города подтверждает, что тенденция к сокращению количества заболевших среди обучающихся и педагогов по-прежнему сохраняется. В Петербурге, по данным на 5 февраля, из-за болезни в школах отсутствуют 908 детей (0,17%) и 389 сотрудников (0,88 %).

В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 4 группы в 3 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 47 классов в 30 школах (0,23 % от общего количества классов в городе). Еще 10 818 школьников находятся на смешанном обученнии (2%).

В Петербурге все школьники младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Фото: Piter.tv