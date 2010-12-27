В Петербурге и Леноблати за сутки изъяли 700 бутылок алкоголя без лицензии

В частности, в одном из кафе Васильевского острова, продали безлицензионный алкоголь на суммы свыше 4,2 миллиона рублей.

В четырех районах Санкт-Петербурга и двух районах Ленобласти было выявлено нескольок кафе и торговых точек, где незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В частности, в одном из кафе Васильевского острова, продали безлицензионный алкоголь на суммы свыше 4,2 миллиона рублей. Всего за время проверки, за сутки, было изъято из оборота более 700 бутылок алкогольной продукции. Решается вопрос о привлечении владельцев указанных заведений к ответственности.

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