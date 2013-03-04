Из шести отделов полиции Приморского района сформировали три

34 отдел полиции присоединили к 25-му, 44 отдел – к 35-му, а 53 отдел – к 86-му.

Накануне, 1 сентября, в силу в ступили изменения по реорганизации отделов полиции Приморского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Благодаря такому решению почти в два раза увеличилось присутствие полицейских "на земле". Теперь 34 отдел присоединили к 25-му, 44 отдел – к 35-му, а 53 отдел – к 86-му.

Отмечается, что этот район самый крупный по численности населения и его приросту, именно поэтому главк ушел от привычного территориального деления на шесть отделов полиции, потому что это распыляло силы ведомства, из-за чего оперативно реагировать на обстановку не получалось. Теперь оставшиеся три отдела получили пять сотрудников дежурной части вместо двух, а штат участковых и оперативников уголовного розыска увеличится в полтора раза. В каждом отделе создадут следственное подразделение, что значит появление собственной следственно-оперативной группы.

Это позволит решить важную задачу, которая чаще всего волнует горожан, – быстрота реагирования полиции на обращения граждан. пресс-служба ГУ МВД

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Фото: Piter.tv