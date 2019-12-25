Из сейфа ресторана в Петроградском районе похитили 4 000 000 рублей

Подозреваемый работал грузчиком в заведении.

В четверг 30 июля, в Москве вблизи Курского вокзала был задержан мужчина, подозреваемый в совершении крупной кражи в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ВМД по Петербургу и Ленобласти.

За 2 недели до задержания в районную полицию обратился директор коммерческой фирмы. Он рассказал, что утром 17 июля примерно в 5 утра неизвестный злоумышленник похитил 4 000 000 рублей из сейфа, находившегося в офисе ресторана на проспекте Добролюбова.

Известно, что задержанный мужчина среднеазиатской национальности работал грузчиком в заведении. Он передан оперативникам ОУР УМВД России по Петроградскому району с частичным изъятием денежных средств.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV