В отношении глав двух украинских компаний больше не действуют экономические ограничения.

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена. Об этом сообщает на официальном портале правовой информации 20 апреля. Из "черного списка" убрали предпринимателей Андрея Киселева (главы "Укр Мет") и Вадима Новинского (соруководителя компании "Метинвест"). Против данных физических лиц больше не будут действовать особые экономические меры. Документ вступил в силу с момента его публикации.

Напомним, что в октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических ограничений в отношении Украины. Постановление связано с "недружественными действиями" Киева, включающих поведение физических и юридических лиц. С ноября 2018 года Дмитрий Медведев подписал указ о санкциях против 322 граждан Украины и 68 местных компаний.

Украина обвинила Россию в закулисной дипломатии.