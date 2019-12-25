Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена. Об этом сообщает на официальном портале правовой информации 20 апреля. Из "черного списка" убрали предпринимателей Андрея Киселева (главы "Укр Мет") и Вадима Новинского (соруководителя компании "Метинвест"). Против данных физических лиц больше не будут действовать особые экономические меры. Документ вступил в силу с момента его публикации.
Напомним, что в октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических ограничений в отношении Украины. Постановление связано с "недружественными действиями" Киева, включающих поведение физических и юридических лиц. С ноября 2018 года Дмитрий Медведев подписал указ о санкциях против 322 граждан Украины и 68 местных компаний.
Украина обвинила Россию в закулисной дипломатии.
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