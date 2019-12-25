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Из реки Охта спасатели вытащили пьяного мужчину
Сегодня, 16:25
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Из реки Охта спасатели вытащили пьяного мужчину

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Помощь медиков купальщику не понадобилась.

В  Красногвардейском районе спасатели выловили тонущего в Охте человека. Об это Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 18 октября.

Инцидент произошел вблизи дома № 1 по Большеохтинскому проспекту. Купальщика из холодной воды вытащили спасатели  и передали медикам. Осмотрев мужчину, врачи установили, что пациент находится в состоянии алкогольного опьянения. Никаких серьезных травм он не получил, поэтому из кареты скорой помощи 46-летний пловец отправился в участок.

Ранее на Piter.tv сообщили, что гонщик на "Жигулях" не поддавался полицейским, пока правоохранители не открыли огонь.

Фото: pixabay.com

Теги: большеохтинский проспек, охта, спасатели, тонущий человек
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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