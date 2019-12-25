Гонщик на "Жигулях" не поддавался полицейским, пока правоохранители не открыли огонь

Остановка произошла только после того, как нарушитель врезался в машину силовиков.

В субботу, 17 сентября, на проспекте Ветеранов молодой водитель не захотел останавливаться по сигналу инспекторов ГИБДД. Так, хулиган спровоцировал погоню. Догнать его полицейские смогли только после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Начав игру в "кошки-мышки" с правоохранителями, водитель надавил на газ и помчался. Стражи дорожного порядка выстрелили в воздух, но этим не испугали нарушителя. Вторая пуля полетела в колесо автомобиля "Жигули", на котором убегал гонщик. Машина потеряла скорость, но продолжала движение. В этот момент правоохранители пошли на обгон и заблокировали проезд резвому водителю. После легкого столкновения злоумышленника поймали.

Водителей старенькой отечественной машины оказался 26-летний молодой человек. Теперь его ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Невском районе за рулем Volkswagen находилась маленькая девочка.