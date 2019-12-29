В Колтушах мужчина прострелил себе голову после ссоры с женой по видеосвязи

Супруга позвонила соседке с просьбой вызвать медиков.

В среду, 26 февраля, полицейские получили звонок от медиков из Всеволожской больницы: врачи сообщили, что спасают мужчину с простреленным виском. Пострадавшего забрали из дома по улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, скорую помощь мужчине вызвала его соседка. Около двух часов дня ей позвонила супруга пострадавшего соседа и рассказала, что по время сеанса видеосвязи ее муж пригрозил выстрелить себе в голову похожим на пистолет предметом и оборвал связь. Сама супруга стрелка находится в Белоруссии и на протяжении некоторого времени решала с мужем вопрос о разводе.

Медики нашли мужчину на полу его квартиры с багровой лужей у виска и лежащим рядом пистолетом. Стрелка госпитализировали.

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Фото: Piter.TV