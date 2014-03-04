Из приграничных районов Курской области отселены 776 человек

Все работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

Из приграничных районов Курской области с 12 марта отселены 776 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, более 6 тысяч человек проживают в пунктах временного размещения. Отселение жителей региона в безопасные районы продолжается. В МЧС подчеркнули, что все работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО. Также отмечается, что восстановлена связь с родственниками более чем 2,2 тыс. граждан.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали почти 155 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Видео: МЧС России