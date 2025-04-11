Всего с начала работ очистили 423 километра берега.

С побережья Черного моря собрали почти 155 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 423 километра берега. Кроме того, на площадки временного хранения вывезли свыше 110 тыс. тонн песка и грунта. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано почти 6,9 тыс. квадратов дна.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане ликвидирован ландшафтный пожар.

Видео: МЧС России