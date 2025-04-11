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С побережья Черного моря собрали почти 155 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

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Всего с начала работ очистили 423 километра берега.

С побережья Черного моря собрали почти 155 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 423 километра берега. Кроме того, на площадки временного хранения вывезли свыше 110 тыс. тонн песка  и грунта. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано почти 6,9 тыс. квадратов дна.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане ликвидирован ландшафтный пожар.

Видео: МЧС России

Теги: грунт, мчс россии, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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