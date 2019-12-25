Посетители даже не подозревали, какой опасности подвергали себя.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что на Черной речке выселили хостел с кроватями на трубах с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК".

Известно, что опасный хостел находился в подвале дома в Приморском районе Петербурга. Заведению пришлось съехать из-за предписаний теплоэнергетиков о нарушении режима охранных зон теплосетей. Как оказалось, владельцы установили кровати и шкафы прямо на трубах с кипятком. Отмечается, что температура в трубах составляла 150 градусов. Посетителей хостела не предупреждали об опасности обвариться прямо в кровати в случае аварии.

В настоящее время, мебель демонтировали и вынесли из помещения.

Ранее мы сообщали о том, что список выявленных памятников в Петербурге может пополниться новыми объектами.

Фото:pixabay