Из петербургского дома ребенка забрали последнего малыша, рождённого суррогатной матерью

Родители малышки работают в медучреждении в Ухане.

В Петербургском Доме ребенка на прошлой неделе забрали последнего малыша, который был рожден суррогатной матерью. Об этом рассказала 16 марта уполномоченная по правам ребёнка Анна Митянина на своей странице "ВКонтакте".

Родители малышки работают в медучреждении в Ухане. Они не смогли получить разрешение на выезд из страны, чтобы забрать девочку. Ребенка забрала родственница, малышке исполнился 1 год и 3 месяца, она уже начала произносить первые слова.

В Петербурге, согласно разным источникам, по договорам о суррогатном материнстве ежегодно рождаются около 300 детей. Обычно ребенка сразу отдают биологическим родителям, подготавливаются вывозные документы, и семья уезжает домой.

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