Из петербургского бюджета на 2020 год выпало 54,5 миллиарда рублей

Нововведения в законодательстве не дадут Смольному получить более 54 млрд рублей.

Губернатор Петербурга заявил, что на 2020 год чиновники не досчитаются 54 млрд 400 млн рублей. Средства выпадут из расчетов из-за изменения законодательства. В частности, это произойдет из-за изменения методики расчетов по страховым платежам. Негативно на бюджете скажется и отмена налога на движимое имущество. Последний пункт не сможет принести Смольному около 24 млрд рублей.

Не смотря на то, что значительная часть денежных средств выпадает из бюджета, город намерен выполнить перед петербуржцами все обязательства. Глава Правительства также предложил взять чиновникам и дополнительные обязательства. Он предложил обеспечить льготным категориям граждан бесплатный проезд в электричках. На это Петербург потратит около миллиарда рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2020 году на ОМС в Петербурге потратят 119 млрд рублей.

Фото: Piter.tv