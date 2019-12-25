Из Петербурга запускают "прививочные туры" в Сербию и Германию

В Сербии доступны сразу четыре препарата: Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm.

Туроператоры Петербурга запустили "прививочные туры" в европейские страны, чтобы путешественники могли привиться вакциной, одобренной ВОЗ. Об этом РИА Новости сообщил директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

В Сербии доступны сразу четыре препарата: Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. Россиянам не нужна виза для въезда в страну, вакцинация бесплатна. Регулярные рейсы в Белшрад выполняются из Москвы и Петербурга.

Также зарубежную вакцину можно получить в Германии. Там она обойдется в 580 евро. В стоимость входят сама вакцина и медицинское приглашение. Также за час работы переводчика придется заплатить от 60 евро в час.

В первую очередь иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто ездят за границу.

Недавно ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V".

Фото: pexels