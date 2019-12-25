Из отходов сделали биопластик, который разлагается за год. Ученые рассказали, что обычный пластик может разлагаться за сотни или тысячи лет. Новая технология основана на выбрасываемых предприятиями маслах с высоким остаточным уровнем минералов. Ученые выделяют из них минералы, а затем помещают в среду с генетически модифицированными бактериями. Они создают полигидроксибутират — биоразлагаемый полимер. Затем полученный материал смешивается с запатентованными белками, которые позволяют жидкому полимеру быстрее затвердеть.
Свойства полученного биопластика напоминают те, которыми обладает полипропилен. Из последнего создаются трубы, электроизоляция, пластиковые стаканчики. Однако новое вещество может разложиться за 6-12 месяцев. Ученые рекомендуют его использовать при производстве одноразовой посуды.
Микропластик оказался способен накапливаться в органах человека.
Фото: Pixabay.com
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