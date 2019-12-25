По свойствам материал похож на полипропилен.

Из отходов сделали биопластик, который разлагается за год. Ученые рассказали, что обычный пластик может разлагаться за сотни или тысячи лет. Новая технология основана на выбрасываемых предприятиями маслах с высоким остаточным уровнем минералов. Ученые выделяют из них минералы, а затем помещают в среду с генетически модифицированными бактериями. Они создают полигидроксибутират — биоразлагаемый полимер. Затем полученный материал смешивается с запатентованными белками, которые позволяют жидкому полимеру быстрее затвердеть.

Свойства полученного биопластика напоминают те, которыми обладает полипропилен. Из последнего создаются трубы, электроизоляция, пластиковые стаканчики. Однако новое вещество может разложиться за 6-12 месяцев. Ученые рекомендуют его использовать при производстве одноразовой посуды.

Микропластик оказался способен накапливаться в органах человека.

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