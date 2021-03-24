Детский омбудсмен РФ обращался в Минстрой с предложением обязательной установки ограничителей на окна в домах выше 2-х этажей.

Из окон в России в 2020 году выпали 1339 детей, 145 погибли. Об этом 24 марта рассказала газета "Петербургский дневник". Как отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, данные за прошлые годы в региональных аппаратах детских омбудсменов считали вручную.

В 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, погибли 106, в 2018 году пострадавших стало 905, погибших – 123. По итогам прошлого года в аппарате омбудсмена обратились в МВД России с предложением вести такую статистику. По итогам 2020 года и были получены официальные данные.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в течение марта погибли трое малолетних детей, выпавших из окон.

Фото: Piter.tv