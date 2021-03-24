Из окон в России в 2020 году выпали 1339 детей, 145 погибли. Об этом 24 марта рассказала газета "Петербургский дневник". Как отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, данные за прошлые годы в региональных аппаратах детских омбудсменов считали вручную.
В 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, погибли 106, в 2018 году пострадавших стало 905, погибших – 123. По итогам прошлого года в аппарате омбудсмена обратились в МВД России с предложением вести такую статистику. По итогам 2020 года и были получены официальные данные.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в течение марта погибли трое малолетних детей, выпавших из окон.
Фото: Piter.tv
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