Из окна выбросили гранату на детскую площадку на Орбели

Мужчина выбросил гранату из окна, затем произошел хлопок на детской площадке.

Накануне вечером нетрезвый петербуржец выбросил из окна на детскую площадку гранату. Инцидент произошел во дворе дома №27/6 на улице Орбели. Об этом стало известно Piter.tv.

В пятницу, 1 апреля, в полицию обратилась девушка и рассказала, что мужчина выбросил из кона своей квартиры предмет, который очень похож на гранату. После этого произошел хлопок.

Правоохранители выяснили, что 44-летний мужчина выбросил гранату для игры в страйкбол из хулиганских побуждений. Обошлось без пострадавших. Злоумышленника задержали и составили протокол о мелком хулиганстве.

Известно, что в полицию обратились трое родителей с заявлением о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что школа в Невском районе встретила 1 апреля с гранатой у территории. В итоге предмет оказался безобидным.

Фото: Piter.tv

