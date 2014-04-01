Из окна выбросили гранату на детскую площадку на Орбели

Накануне вечером нетрезвый петербуржец выбросил из окна на детскую площадку гранату. Инцидент произошел во дворе дома №27/6 на улице Орбели. Об этом стало известно Piter.tv.
В пятницу, 1 апреля, в полицию обратилась девушка и рассказала, что мужчина выбросил из кона своей квартиры предмет, который очень похож на гранату. После этого произошел хлопок.
Правоохранители выяснили, что 44-летний мужчина выбросил гранату для игры в страйкбол из хулиганских побуждений. Обошлось без пострадавших. Злоумышленника задержали и составили протокол о мелком хулиганстве.
Известно, что в полицию обратились трое родителей с заявлением о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что школа в Невском районе встретила 1 апреля с гранатой у территории. В итоге предмет оказался безобидным.
Фото: Piter.tv
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