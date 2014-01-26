Из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал 29-летний мужчина

Несчастный случай произошел во время вечеринки в квартире на Новом Арбате.

Из окна московской квартиры заслуженной актрисы Татьяны Яковенко выпал 29-летний мужчина. Об этом рассказали журналисты "Московского комсомольца". Несчастный случай произошел утром 11 февраля во время вечеринки на Новом Арбате. В момент инцидента в помещении находился сын актрисы с друзьями.

В Telegram-канале LifeShot рассказали, что на вечеринке гости пили алкоголь и употребляли "волшебные" кексы, которые купили в одном из столичных клубов. Спустя некоторое время один молодой человек в полночь заявил друзьям, что идет спать в соседнюю комнату. В ней находился балкон. Однако позже пострадавшего обнаружили под окнами дома. Сейчас он госпитализирован в реанимационное отделение с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у него переломы костей таза и черепа.

Напомним, что 56-летняя Татьяна Яковенко известна по ролям в таких фильмах как — "Жизнь одна", "Глаз Божий" и "Кто, если не мы". Она также появлялась в российских сериалах "Вызов", "Шакал" и "Дело чести".

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