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Из ограничений на Рюхиной улице несколько автобусов 13 мая свернут с привычного пути
Сегодня, 14:33
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Из ограничений на Рюхиной улице несколько автобусов 13 мая свернут с привычного пути

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Машины будут объезжать и Яхтенную улицу.

В субботу, 13 мая, введут ограничения движения по Рюхиной  и Яхтенной улицам. В связи с этим несколько автобусов свернут с привычного пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок". 

Ограничения будут действовать с 13:30 до 20:00. Изменятся маршруты автобусов №№ 29, 112, 134А, 134Б.

Автобус № 29 в этот день курсировать не будет.  Автобус № 112 будет следовать по улице Савушкина без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект. 

Автобусы №№ 134А, 134Б поедут по улице Савушкина, Туристской улице, Приморскому проспекту. 

Ранее на Piter.tv: автобусы изменили маршруты из-за аномальной пробки на Московском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, рюхина улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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