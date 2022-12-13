Из ограничений на Рюхиной улице несколько автобусов 13 мая свернут с привычного пути

Машины будут объезжать и Яхтенную улицу.

В субботу, 13 мая, введут ограничения движения по Рюхиной и Яхтенной улицам. В связи с этим несколько автобусов свернут с привычного пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Ограничения будут действовать с 13:30 до 20:00. Изменятся маршруты автобусов №№ 29, 112, 134А, 134Б.

Автобус № 29 в этот день курсировать не будет. Автобус № 112 будет следовать по улице Савушкина без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект.

Автобусы №№ 134А, 134Б поедут по улице Савушкина, Туристской улице, Приморскому проспекту.

Ранее на Piter.tv: автобусы изменили маршруты из-за аномальной пробки на Московском шоссе.

Фото: Piter.tv