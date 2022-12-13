Автобусы изменили маршруты из-за аномальной пробки на Московском шоссе

Автобусы поехали по трассе М-11.

В связи с серьёзными пробками на Московском шоссе в направлении города некоторые автобусы изменили маршруты. Об этом сообщил СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы №№ 196, 179, 197, 192, 388 направлены в объезд по трассе М-11. Пассажиров просят учитывать данную информацию в планировании маршрута.

В пятницу утром Петербург застыл в пробках. Самый большой затор заметили на внешней стороне КАД от Комендантского проспекта до Приморского шоссе. Пробка растянулась минимум на 12 километров.

Фото: Piter.tv