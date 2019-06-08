Из некоторых поездов могут исчезнуть вагоны-рестораны

Речь идет о ночных составах, которые уходят поздно вечером, а приходят рано утром.

Из некоторых поездов дальнего следования могут исчезнуть вагоны-рестораны. Об этом заявил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов на ПМЭФ-2019, пишут "РИА Новости".

Он заявил, что вагоны-рестораны принадлежат ФПК, однако компания сдает их в аренду другим фирмам. Место, где пассажиры смогут перекусить, сохранится там, где обслуживаются детские группы, а также на большинстве направлений регулярных поездов.

В первую очередь нововведение коснется ночных поездов, которые уходят поздно вечером, а приходят рано утром. В этих составах вагоны-рестораны практически не востребованы, что приносит убытки ФПК. Компания вынуждена платить за вагон, а он не приносит прибыли от продажи билетов.

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Видео: Piter.TV, YouTube / rzdtvru