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Alena_Zinovieva
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Из некоторых поездов могут исчезнуть вагоны-рестораны

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Речь идет о ночных составах, которые уходят поздно вечером, а приходят рано утром.

Из некоторых поездов дальнего следования могут исчезнуть вагоны-рестораны. Об этом заявил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов на ПМЭФ-2019, пишут "РИА Новости".

Он заявил, что вагоны-рестораны принадлежат ФПК, однако компания сдает их в аренду другим фирмам. Место, где пассажиры смогут перекусить, сохранится там, где обслуживаются детские группы, а также на большинстве направлений регулярных поездов.

В первую очередь нововведение коснется ночных поездов, которые уходят поздно вечером, а приходят рано утром. В этих составах вагоны-рестораны практически не востребованы, что приносит убытки ФПК. Компания вынуждена платить за вагон, а он не приносит прибыли от продажи билетов.

Ранее мы писали, что из центра Петербурга в пригороды будут ходить скоростные электрички.

Видео: Piter.TV, YouTube / rzdtvru

Теги: вагоны-рестораны, петр иванов, ржд
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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