Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов

Водолазы завершили сезон работ по ликвидации опасных предметов в акватории региона.

Сотрудники российского экстренного ведомства достали свыше шести тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, на территории которого во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС РФ. Известно, что операции в акватории Черного моря велись с конца мая текущего года. Чиновники заметили, что водолазы погружались на глубину свыше 600 раз. Им удалось обследовать более трех гектаров морского дна. В общей сложности за последние три года на территории ликвидировано порядка 12, 4 тысяч опасных вещей.

Водолазы достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства ... В бухте Гильзовая и на ближайшем побережье. Александр Куренков, глава МЧС РФ

Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза.

Фото и видео: ГУ МЧС России