Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза

Жители палестинского анклава получат медикаменты.

Два российских самолета Ил-76 МЧС России по указанию главы государства Владимира Путина доставят 28 тонн гуманитарного груза на территорию Египта, предназначенные для гражданского населения сектора Газа. Соответствующее заявление специалисты из экстренного ведомства сделали в социальных сетях. Они заметили, что поставка включает в себя лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа ... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что в октябре 2023 года сотрудники МЧС доставили в Египет 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа.

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Фото и видео: ГУ МЧС России