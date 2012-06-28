На месте продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна.

На Камчатке восстановили движение на дороге, перекрытой селем с вулкана Ключевской. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.

В опубликованном заявлении отмечается, что возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Дорога была перекрыта грязекамневыми потоками от извержения вулкана, которое произошло в среду, 1 ноября. Вместе с тем на месте продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, работает техника.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 10 км.

Видео: Telegram / РИА Новости