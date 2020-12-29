Из магазина в Янино-1 украли табачные изделия на общую сумму 300 тысяч рублей

Потерпевший обнаружил пропажу утром 22-го января.

Из торговой точки в Янино-1 Всеволожского района украли сигареты на крупную сумму. Ущерб оценили примерно в 300-400 тысяч рублей, узнал Piter.TV от источника.

Потерпевший обратился в полицию утром 22-го января. Магазин расположен на Голландской улице, 6.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в посылках со сладостями и игрушками таможенники Пулково обнаружили сигареты. Коробки с фабричными сладостями оказались заранее опустошены и заполнены пачками сигарет, в одной из посылок табачную продукцию вовсе смешали с деталями пластмассового конструктора.

Фото: pixabay.com