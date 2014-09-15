В Ломоносове женщина украла из магазина 33 куска сыра и 9 упаковок масла

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

В Петродворцовом районе Петербурга ранее судимая жительница Ломоносова предстанет перед судом за кражу сыра и масла. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, утром 14 июня 2024 года 32-летняя обвиняемая похитила из продуктового магазина на улице Красного Флота в Ломоносове 33 куска сыра и 9 упаковок сливочного масла. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. Товары женщина продала незнакомым людям на улице.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Похититель шести телефонов из ПВЗ на Благодатной улице проведет 3 года в колонии.

Фото: unsplash