В Купчино из магазина  изъяли 270 литров спиртного без лицензии

В отношении предпринимателя возбудили административные дела.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что в Купчино из магазина изъяли спиртное без лицензии. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Фрунзенского района.

Известно, что магазин расположен на улице Олеко Дундича. Отмечается, что правоохранители изъяли 270 литров алкоголя.

В отношении недобросовестного предпринимателя возбудили административные дела. Дело направлено направлены в Арбитражный суд.

Ранее мы сообщали о том, что Контрольно-счетная палата проверит деятельности Исаакиевского собора.

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