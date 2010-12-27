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В Купчино из магазина  изъяли 270 литров спиртного без лицензии
Сегодня, 11:53
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IRINA_CHALKINA

В Купчино из магазина  изъяли 270 литров спиртного без лицензии

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В отношении предпринимателя возбудили административные дела.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что в Купчино из магазина изъяли спиртное без лицензии. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Фрунзенского района.

Известно, что магазин расположен на улице Олеко Дундича. Отмечается, что правоохранители изъяли  270 литров алкоголя.

В отношении недобросовестного предпринимателя возбудили административные дела. Дело направлено направлены в Арбитражный суд.

Ранее мы сообщали о том, что Контрольно-счетная палата проверит деятельности Исаакиевского собора.

Фото:pixabay

Теги: купчино, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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