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Из ломбарда во Всеволожском районе похитили сейф за 4 миллиона рублей
Сегодня, 12:13
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lizapoluda

Из ломбарда во Всеволожском районе похитили сейф за 4 миллиона рублей

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Преступники потеряли ящик для хранения денег по пути.

В ночь с 3 по 4 августа в одном из ломардов деревни Старая Всеволожского района произошла крупная кража. Неизвестные злоумышленники выкрали сейф, в котором хранились 4 миллиона 155 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, грабители пробрались в помещение на улице  Ионна Кронштадтского, спилив замок. По неизвестной причине, преступники не забрали сам сейф – его нашли недалеко от места ограбления.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что  суд озвучил приговор администраторам казино в Гатчинском районе.

Фото:  Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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