Из ломбарда во Всеволожском районе похитили сейф за 4 миллиона рублей

Преступники потеряли ящик для хранения денег по пути.

В ночь с 3 по 4 августа в одном из ломардов деревни Старая Всеволожского района произошла крупная кража. Неизвестные злоумышленники выкрали сейф, в котором хранились 4 миллиона 155 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.



По версии следствия, грабители пробрались в помещение на улице Ионна Кронштадтского, спилив замок. По неизвестной причине, преступники не забрали сам сейф – его нашли недалеко от места ограбления.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV