Подросток отравился наркотиками и галлюциногенами в квартире на улице Достоевского

Юноша попал в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 1 марта в полицию Петербурга поступила информация из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 17-летнего подростка с серьезным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что юноша отравился наркотиками и галлюциногенами в квартире на улице Достоевского. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что пять детей получили пищевое отравление на базе отдыха в Ленобласти.

Фото: Piter.TV