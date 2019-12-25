Подросток отравился наркотиками и галлюциногенами в квартире на улице Достоевского

Вечером 1 марта в полицию Петербурга поступила информация из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 17-летнего подростка с серьезным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что юноша отравился наркотиками и галлюциногенами в квартире на улице Достоевского. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что пять детей получили пищевое отравление на базе отдыха в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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