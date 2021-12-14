Полиция проверяет информацию о массовом отравлении детей на базе отдыха в Ленобласти

Пять несовершеннолетних почувствовали себя плохо после завтрака.

В Ленобласти проводится проверка по факту массового отравления детей на базе отдыха "Зеленая деревня" в поселке Овраги Приозерского района. Об этом стало известно Piter.TV.

24 февраля 10 несовершеннолетних прибыли на базу для участия в соревнованиях по водно-моторному спорту. После завтрака 27 февраля пятеро воспитанников почувствовали себя плохо. У них наблюдались рвота и диарея. Медицинская помощь детям не оказывалась.

Причина пищевого отравления устанавливается.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьница попала в больницу с тяжелым отравлением антипсихотиком.

Фото: Piter.TV