В Петербурге школьница попала в больницу с тяжелым отравлением антипсихотиком

Лекарство назначил ей лечащий врач.

В воскресенье, 27 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации девочки 2010 года рождения с нейролептическим синдромом на фоне отравления. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка отравилась антипсихотиком, назначенным лечащим врачом. Состояние школьницы оценивается как тяжелое.

Пострадавшая проживает в неполной, но благополучной семье. Полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее на Мгинской годовалый мальчик выпил ацетон.

Фото: Piter.TV