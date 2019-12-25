Пенсионерку с проспекта Большевиков оставили без украшений и валюты

Общая сумма ущерба от вора составила 500 тысяч рублей.

В понедельник, 11 мая, в полицию обратилась 60-летняя петербурженка. Главбух коммерческой городской фирмы сообщила, что ее квартиру в доме №26 по проспекту Большевиков ограбили. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, неизвестный вор подобрал ключ к замку входной двери, пробрался в квартиру женщины и вынес оттуда ювелирные изделия и валюту. Общая сумма ущерба составила порядка полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет преступника.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге полиция задержала подростков, ограбивших "Дикси".

Фото: Piter.TV