Из квартиры пенсионера в Ленобласти украли часы и более 800 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Вечером 14 февраля в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился мужчина 1965 года рождения, проживающий в деревне Старая под Всеволожском, и заявил об ограблении своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, грабитель проник к нему в квартиру, расположенную на четвертом этаже девятиэтажки, в период с 10 утра до 19:45. С собой преступник забрал двое наручных часов и 830 тысяч рублей налички. Общая сумма ущерба составила 980 тысяч рублей.

В настоящий момент домушника разыскивает полиция.

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