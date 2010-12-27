Квартиру на Среднеохтинском проспекте обчистили на 15 миллионов рублей

Неизвестный похитил сейф и напоследок украл деньги из сумки.

В воскресенье, 29 декабря, полиция Красногвардейского района получила сообщение от 25-летнего петербуржца о том, что четверо неизвестных похитили сейф из дома №23 корпус 2 на Среднеохтинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Мужчина отметил, что добычу злоумышленники погрузили в иномарку "БМВ" и скрылись с места. Сотрудники полиции выяснили, что окна дома, о котором сказал петербуржец, не имеют следов взлома. Само окно располагалось в квартире 32-летнего мужчины, пожаловавшегося на пропажу дорогих наручных часов, ювелирных изделий общей стоимостью больше миллиона рублей и травматический пистолет.

Днем позже в полицию обратилась 28-летняя петербурженка из той самой квартиры, заявившей о хищении неизвестными металлического сейфа. В ящике были 10 миллионов рублей, также грабитель поживился содержимым сумки суммой почти в полмиллиона рублей. В квартиру, как предположила женщина, злоумышленник попал путем подбора ключа.

Заведено уголовное дело о краже, полиция начала розыск грабителя.

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Фото: pxhere