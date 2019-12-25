Из квартиры директора петербургской фирмы вынесли ружье и ювелирные украшения

Сумма ущерба составила 112 тысяч рублей.

Вечером 30 ноября в полицию Петербурга обратился директор петербургской фирмы и заявил об ограблении своей квартиры на Комендантском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Воры унесли с собой приклад ружья, ювелирные украшения и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 112 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV