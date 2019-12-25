Из квартиры директора петербургской фирмы вынесли ружье и ювелирные украшения

Вечером 30 ноября в полицию Петербурга обратился директор петербургской фирмы и заявил об ограблении своей квартиры на Комендантском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Воры унесли с собой приклад ружья, ювелирные украшения и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 112 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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