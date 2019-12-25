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Из квартиры в Московском районе вынесли драгоценностей почти на два миллиона рублец
Сегодня, 10:51
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smirenny

Из квартиры в Московском районе вынесли драгоценностей почти на два миллиона рублец

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Квартиру снимал гражданин КНР.

В три часа ночи в воскресенье, 23 мая, в полицию обратился 32-летний гражданин КНР и сообщил, что его съемную квартиру на улице Магнитогорской обокрали в период с 1 апреля по 19 мая, передает источник в правоохранительных органах.

Иностранец уточнил, что были похищены юбилейные и старинные монеты СССР, три камня из нефрита общим весом около 7 кг, янтарные бусы, золотой браслет, металлические антикварные шкатулки, три металлические вазы, штамп из желтого нефрита, кошельки марки "Gucci" и "Сoach", три пары новых женских кроссовок, женская сумка и чемодан. Ущерб оценили в 1 740 000 рублей. Квартира была без сигнализации.

По факту кражи возбудили уголовное дело, ведется расследование.

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Фото: Piter.tv

Теги: кража, ограбление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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