Тела двоих мужчин обнаружили в водоемах Ленобласти

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчин, чьи тела были найдены в реке Волхов и Суходольском озере.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила об обнаружении в Киришском и Приозерском районах трупов двоих мужчин, предположительно утонувших в Суходольском озере и реке Волхов.

Спасатели выехали в окрестности поселка Петровское и города Кириши после звонков от очевидцев, однако из воды оба раза были извлечены тела без признаков жизни. Выяснениями личностей погибших и обстоятельств смерти обоих займется полиция, которой спасатели передали обнаруженные трупы.

Ранее МЧС по Ленобласти предупреждало об опасности нахождения на воде в связи с сильным ветром и дождем.

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