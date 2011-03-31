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Тела двоих мужчин обнаружили в водоемах Ленобласти
Сегодня, 10:48
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vestnick

Тела двоих мужчин обнаружили в водоемах Ленобласти

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Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчин, чьи тела были найдены в реке Волхов и Суходольском озере.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила об обнаружении в Киришском и Приозерском районах трупов двоих мужчин, предположительно утонувших в Суходольском озере и реке Волхов. 

Спасатели выехали в окрестности поселка Петровское и города Кириши после звонков от очевидцев, однако из воды оба раза были извлечены тела без признаков жизни. Выяснениями личностей погибших и обстоятельств смерти обоих займется полиция, которой спасатели передали обнаруженные трупы. 

Ранее МЧС по Ленобласти предупреждало об опасности нахождения на воде в связи с сильным ветром и дождем. 

Фото: Pixabay

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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