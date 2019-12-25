Спасатели нашли тело пропавшего на Вуоксе рыбака

5 августа после полудня в озере Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск обнаружили тело мужчины, пропавшего несколькими днями ранее. 51-летний житель Петербурга отплыл на лодке от острова на Вуоксе, где он отдыхал с семьей, и не вернулся. Жену и ребенка эвакуировали спасатели.
Тело было передано сотрудникам полиции, далее выяснением причин смерти будут заниматься эксперты-криминалисты и медики.
Ранее этим летом спасатели уже извлекали утопленника из озера Вуокса.
Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все