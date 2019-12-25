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Спасатели нашли тело пропавшего на Вуоксе рыбака
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Спасатели нашли тело пропавшего на Вуоксе рыбака

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Завершились поиски петербуржца, чья семья осталась на острове на Вуоксе после его исчезновения.

5 августа после полудня в озере Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск обнаружили тело мужчины, пропавшего несколькими днями ранее. 51-летний житель Петербурга отплыл на лодке от острова на Вуоксе, где он отдыхал с семьей, и не вернулся. Жену и ребенка эвакуировали спасатели. 

Тело было передано сотрудникам полиции, далее выяснением причин смерти будут заниматься эксперты-криминалисты и медики.

Ранее этим летом спасатели уже извлекали утопленника из озера Вуокса. 

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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