В акватории Приозерского района ищут пропавшего четыре дня назад рыбака

Семью уплывшего на лодке петербуржца эвакуировали с острова на Вуоксе.

3 августа спасателям Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о пропавшем 51-летнем мужчине, тремя днями ранее отплывшем на лодке от острова Козий на границе между Некрасовским и Приозерским плесами на Вуоксе и не вернувшемся назад. На острове остались его жена и девятилетняя дочь

Супругу с ребенком с острова вывезли приозерские спасатели, поиски мужчины продолжаются. С собой в лодке у него были удочки и спасательные жилеты.

За два месяца лета в Петербурге на водоемах спасли более 300 человек.

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