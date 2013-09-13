  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В акватории Приозерского района ищут пропавшего четыре дня назад рыбака
Сегодня, 16:54
120
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В акватории Приозерского района ищут пропавшего четыре дня назад рыбака

0 0

Семью уплывшего на лодке петербуржца эвакуировали с острова на Вуоксе.

3 августа спасателям Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о пропавшем 51-летнем мужчине, тремя днями ранее отплывшем на лодке от острова Козий на границе между Некрасовским и Приозерским плесами на Вуоксе и не вернувшемся назад. На острове остались его жена и девятилетняя дочь

Супругу с ребенком с острова вывезли приозерские спасатели, поиски мужчины продолжаются. С собой в лодке у него были удочки и спасательные жилеты. 

За два месяца лета в Петербурге на водоемах спасли более 300 человек. 

Фото: Pexels

 

Теги: акватория, вуокса, остров козий, поисково-спасательная операция, приозерский район, пропавший рыбак
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии